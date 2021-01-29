Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de TÜBİTAK ve (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bilim insanları için cazibe merkezi olacağını söyledi. "Kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olacağız" dedi.

İşte o açıklamalar

ÜLKEMİZİ kendi vatandaşlarımızın yanında tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

BU kapsamda Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı vasıtasıyla 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı çalışmalarını Türkiye'ye taşıdı.

İNŞALLAH bu yıl içinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı daha ülkemize kazandıracağız.

ULUSLARARASI arenada önde gelen oyuncu olacağız. Üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesinde...

MGK'DAN MAVİ VATAN VURGUSU

Yılın ilk MGK'sı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Bildiride, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.