

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile saat 01.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıbel sokağında oturan Ş.C.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Polislerin evine baskın yaptığı gören şüpheli Ş.C., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 1 komiser yardımcısı ile 2 polis yaralandı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.