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    • 28.01.2021 21:27
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    Son dakika: 2021 yılının ilk MGK'sı sona erdi! İşte çıkan kararlar...

    Başkan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

    2021 yılının ilk MGK'sı sona erdi!

    2021 yılının ilk Başkan liderliğinde toplandı. Toplantıda önemli kararlar alınırken bu kararlara ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

    MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

    MGK: Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

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    Haberler Güncel Son dakika: 2021 yılının ilk MGK'sı sona erdi! İşte çıkan kararlar...