MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?



Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.





MEB YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak. Atamalar 29 Ocak'ta açıklanacak. Öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.