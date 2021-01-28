Yakup Haşimi kimdir? Yakup Haşimi'nin cenazesi taşınırken arbede çıktı!

Yakup Haşimi kimdir? Cenazesi olaya neden olan Yakup Haşimi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. 6 Kasım'da ölen kendini cemaat lideri ve şeyh olarak tanıtan Yakup Haşimi'nin, konut arazisine defnedilen cenazesinin taşınması sırasında olaylar çıktı. Polis, birden fazla kişiyi gözaltına aldı.

YAKUP HAŞİMİ KİMDİR?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi, 6 Kasım günü hayatını kaybetti.