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    • 28.01.2021 12:45
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    'den Yunanistan'ı titretecek hamle! için leri OPV-1900

    ’deki Yunan tahriklerine ve yaptırımlara karşı flaş hamlelerde bulunuyor. ’ın korunması için yeni projelere imza atan Türkiye, düşmana korku salıyor. Son olarak geliştirilen ve dünyanın da yakından takip ettiği leri OPV-1900'lerin özellikleri mest etti.

    OPV-1900, suüstü savunma harbi görevi, açık deniz ve sahilde etkin kesintisiz keşif gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanmış özel forma sahip tek gövdeli bir gemidir.


    Düşük tehdit seviyesindeki kıyı suları, Münhasır Ekonomik Bölge ve açık deniz alanlarında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları kapsamında egemenlik haklarının korunması, etkin ve kesintisiz keşif gözetleme/karakol görevlerinin icrası, deniz yetki alanlarının kontrolü, deniz güvenliğinin tesisi, kaçakçılığın ve korsanlığın önlenmesi, balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması ve yasadışı balıkçılığın önlenmesi, doğal afetlerde insani yardım, arama ve kurtarma faaliyetleri yapmak, bayrak ve varlık göstermek üzere tasarlanmıştır.

    OPV 1900'de özel kuvvetler barındırılabilir ve suüstü harp kabiliyeti silahlardan füze sistemlerine yükseltilebilir.

    İŞTE OPV-1900'ÜN KABİLİYETLERİ
    22 knot üstü azami hız yapabilen Açık Deniz Karakol Gemileri, 16 knot seyir süratinde 5500 mil seyir siasına sahip.

    OPV-1900 deniz durumu 5'ye kadar beka kabiliyeti, deniz durumu 5'e kadar silah ve sensör kabiliyeti, deniz durumu 4'e Helikopter operasyonu kabiliyetleriyle dikkat çekti.

        Düşük radar kesit alanı bulunan gemilerde, 1 adet 76 mm, 4 adet 25 mm kadar makineli silah, 10 tonluk helikopter operasyonu ve helikopter platform harici 100 m2 lik operasyon alanı bulunuyor.

        TASARIM VE AMAÇ
        OPV-1900 temel olarak aşağıdaki görevleri icra etmek üzere tasarlanmıştır;

        Suüstü savunma harbi bulunan OPV-1900, açık deniz ve sahil keşif, gözetleme ve kontrolü (kaçak avlanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, vb.) sağlayacak.

        Arama ve Kurtarma operasyonları ile dikkat çeken Açık Deniz Karakol Gemileri, Gece & Gündüz Helikopter operasyon kabiliyeti ile (HIFR ve Vertrep dahil) ilgi odağı oldu.

        Münhasır ekonomik bölge gözetleme ve kontrolü, eğitim ve tatbikat kapasiteleri de mevcut.

        YARDIMCI SİSTEMLER
        8 tonluk hidrolik teleskobik kreyn

        Helikopter iniş-kalkış platform dahil 300 metrekarelik operasyon alanı

        3 RHIB

        Revir

            SENSÖRLER VE SİLAHLAR
            Savaş Yönetim Sistemi

            IFF (Interrogator/Transponder) (Opsiyonel)

            Navigasyon Radarı (X-Band x 2,S Band x1)

            Navigasyon Sistemi (GPS, Automatic ldentification System (AlS), Echo-sounder, Speed-log, Wind System, Electronic Chart Display (ECDIS), Gyros (Main and Aux.) and Digital Repeaters

            Elektro-Optik Sitem (TV/IR/LRF)

            Electronic Support Measure System (ESM)with Chaff Decoy (RF/lR)System (OPTIONAL)

            Silahlar (1x 76 mm ve 3 x25 mm kadar Stabilize Makineli Silah)

            Satıhan satıha güdümlü mermi sistemi(opsiyonel)

                ANA VE YARDIMCI TAHRİK SİSTEMİ
                Ana Makine

                2 x Dizel Makine

                Tahrik Sistemi

                2 x CPP Pervane

                Baş İtici

                1 x Tünel Tip İtici

                YAŞAM MAHALLİ
                Toplam 80 personel için rahat yaşam alanı

                Denizde kalış süresi: 30 gün
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                Haberler Güncel Türkiye'den Yunanistan'ı titretecek hamle! Mavi Vatan için Açık Deniz Karakol Gemileri OPV-1900