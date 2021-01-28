OPV-1900, suüstü savunma harbi görevi, açık deniz ve sahilde etkin kesintisiz keşif gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanmış özel forma sahip tek gövdeli bir gemidir.
Düşük tehdit seviyesindeki kıyı suları, Münhasır Ekonomik Bölge ve açık deniz alanlarında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları kapsamında egemenlik haklarının korunması, etkin ve kesintisiz keşif gözetleme/karakol görevlerinin icrası, deniz yetki alanlarının kontrolü, deniz güvenliğinin tesisi, kaçakçılığın ve korsanlığın önlenmesi, balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması ve yasadışı balıkçılığın önlenmesi, doğal afetlerde insani yardım, arama ve kurtarma faaliyetleri yapmak, bayrak ve varlık göstermek üzere tasarlanmıştır.
OPV 1900'de özel kuvvetler barındırılabilir ve suüstü harp kabiliyeti silahlardan füze sistemlerine yükseltilebilir.
İŞTE OPV-1900'ÜN KABİLİYETLERİ
22 knot üstü azami hız yapabilen Açık Deniz Karakol Gemileri, 16 knot seyir süratinde 5500 mil seyir siasına sahip.
OPV-1900 deniz durumu 5'ye kadar beka kabiliyeti, deniz durumu 5'e kadar silah ve sensör kabiliyeti, deniz durumu 4'e Helikopter operasyonu kabiliyetleriyle dikkat çekti.