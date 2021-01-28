AK Partili Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.