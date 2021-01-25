Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti! Sincar operasyonu ne kadar yakın?

ERBİL İSTEKLİ, BAĞDAT ÇEKİMSER

Üzerinden dört ay geçen Sincar anlaşmasının imzalanmasından bu yana PKK ile birçok kez çatışma yaşayan, çok sayıda peşmergesini kaybeden ve (aylık memur maaşlarını dahi ödeyemediği halde) petrol boru hattına PKK'nın yaptığı saldırıyla yaklaşık 100 milyon dolar kaybeden IKBY, PKK'nın Sincar başta olmak üzere Irak'ın kuzeyinden çıkarılması konusunda hiç olmadığı kadar istekli. Buna rağmen, Bağdat'ta hükümet ve İran destekli Şii milis grupları arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle, merkezi hükümetin anlaşmanın uygulanmasına yönelik beklenen yaklaşımı sergilendiğini söylemek zor. Sincar'a konuşlandırıldığı belirtilen üç tabur Irak askerine rağmen, hem PKK hem de Haşdi Şabi bünyesindeki İran'a yakın milis gruplar Sincar anlaşmasını bozarak bölgedeki varlığını sürdürürken, Bağdat hükümetinin PKK ve Haşdi Şabi'nin bölgeden çekilmesi konusundaki isteksizliği ya da iradesizliğine rağmen Sincar'a olası bir operasyona katılması ya da bu operasyona açıktan destek vermesi aşırı bir beklentiye yol açabilir. Zira PKK'nın bölgedeki yerel güçlerine Haşdi Şabi tarafından maaş bağlandığı ve Haşdi Şabi'nin Irak'ta resmi bir güç olmasına rağmen, örgütün içindeki İran yanlısı figürler ve grupların Bağdat'taki hükümetten bağımsız hareket edebildiği ve hatta hükümeti ve başbakanı tehdit ettiği hatırlanacak olursa, Sincar'a bir operasyon durumunda, Irak'taki karmaşık güç dengesi bağlamında, denkleme sadece hükümetin değil, Şii milislerin ve bu milisleri destekleyen İran'ın da dahil olduğu görülebilir.