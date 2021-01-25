Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti! Sincar operasyonu ne kadar yakın?

Türkiye ile Irak arasında son dönemde artan diplomatik ziyaretlerin bir parçası olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın başkenti Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e yaptığı ziyaretler kapsamındaki yoğun temasları sırasında ve sonrasında verilen mesajlar, Türkiye'nin uzun süredir "ikinci Kandil" olmasına izin verilmeyeceğini söylediği Sincar'a yönelik yeni operasyonun elinin kulağında olduğunu gösterdi. Peki, idari olarak Irak'ın Musul vilayetine bağlı olmasına rağmen IKBY ile tartışmalı bölge kabul edilen ve terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki işgalinden sonra terör örgütü PKK'nın ve İran yanlısı Iraklı milis gruplarının güdümüne giren Sincar'a yönelik Türkiye'nin yeni operasyonu ne kadar yakın, Bağdat ve Erbil bu operasyona nasıl bakar?
ANKARA-BAĞDAT EKSENİNDE ARTAN ASKERİ İŞBİRLİĞİ
Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte 18 Ocak'ta başladığı Irak ziyaretlerinde, 36 saat içinde Bağdat ile Erbil'de sekiz üst düzey görüşme gerçekleştirmesi, bu ziyaretin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin beraberindeki kalabalık heyetle Ankara'ya yaptığı ziyaretten yaklaşık bir ay sonraya denk gelmesi tesadüf değil. Zira Akar'ın Ağustos 2020'de yapılması planlanan ziyaretinin, Irak makamlarınca, Dohuk'ta iki Iraklı sınır muhafızının Türkiye'nin İHA saldırısında hayatını kaybettiğinin belirtilmesi üzerine iptal edildiği açıklanmıştı. Kazımi'nin Ankara ziyareti ve akabinde 28 Aralık'ta Irak Savuma Bakanı Cuma Annad Sadun'un Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelmesinin ardından gecikmeli olarak yapılan Irak ziyaretinin, Ankara ile Bağdat arasındaki askeri/güvenlik eksenli söz konusu sorunların çözüldüğüne işaret ettiği söylenebilir.
Akar'ın Irak'taki görüşmelerinin ardından, Ankara-Bağdat-Erbil hattında mevcut siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve istihbarat paylaşımı gibi askeri konularda da işbirliğinin gelişeceği öngörülebilir. Nitekim Akar'ın ziyarete ilişkin açıklamasındaki "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki işbirliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek" ifadeleri, tarafların Ankara'nın uzun süredir Irak sınırları içinde PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlara rıza gösterdiği şeklinde okunabileceği gibi, söz konusu operasyonların genişleyeceğine ve bu operasyonlara Bağdat ve Erbil'in de belirli düzeylerde iştirak edeceğine işaret ettiğine dair yorumlara da yol açtı.