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    ’da . yasak aşkını öldürdü (Güncel haberler)

    ’da . (29) eşiyle yaşadığı evine gelen yasak aşkı evli ve 2 çocuk annesi .’yi (41) pompalı tüfek vurarak yaraladı. Ardından aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Tedavi altına alınan D.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    Yasak aşk dehşeti

    İzmir Bayraklı'da Mikail G. (29) eşiyle yaşadığı evine gelen yasak aşkı evli ve 2 çocuk annesi Hediye D.'yi (41) pompalı tüfek vurarak yaraladı. Ardından aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Tedavi altına alınan D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    HAŞLAMA KABUSU
    Kars'ta 2.5 yaşındaki Hamit Akçilad, ocak üstünden çaydanlığı çekerek üzerine devirdi. Hastanede tedaviye alınan çocuğun vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu.

    VAH ELİF
    Şanlıurfa'da üniversiteye hazırlanan Elif Bereket (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanındaki kardeşi Yaşar Bereket'in ise kıl payı ölümden kurtuldu.

        ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ!
        dır'da Maruf Kok (49), eski eşi ve kuzeni olan 2 çocuk annesi Dilan'ı (26) tabancayla vurup öldürdü. Katil, Dilan'ın kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle öldürmeye karar verdiğini söyledi.

        NE YAPTINIZ ÇOCUKLAR!
        Isparta'da 5 çocuk camiye girdi. İçerideki yangın tüpünü sıktı. 8 bin liralık zarar verdi. Çocukların tespit edilebilmesi durumunda aileleriyle görüşüleceği ve zararın karşılanmasının isteneceği öğrenildi.

        NEFES OLDU
        Antalya'da Nefes bebek, 540 gram doğduktan sonra kilosu 425 grama düştü. Akciğerleri gelişmediği için solunum cihazıyla hayatta tutuldu. Talihsiz bebek, zorlu yoğun bakım sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanarak taburcu edildi.

            ARZUMUZ BULUNMASI
            Samsun'un Atakum ilçesinde Arzu Aygün (35), 42 gün önce kayıplara karıştı. Polis, eşinden boşanmış olan 2 çocuk annesi kadını, her yerde arıyor. Yakınları Aygün'ün bir an önce bulunmasını istiyor.

            VİLLAH!
            Antalya'da 3 milyonluk villaya giren hırsızlar, yeni evli Nurten ve Şükrü Taşar çiftinin 300 bin TL'lik ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlarla göz göze gelen çift, onları tespit edene 20 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

            TAŞKIN FACİASI
            Çanakkale'de Mürsel Meracıoğlu (40) ile Filiz Soydoğan Çiçek (50), otomobille çalıştıkları rüzgar enerjisi santraline gitmek üzere yola çıktı. Ancak araç, taşan baraj suyunda kayıplara karıştı. Arama kurtarma ekipleri, kayıplar için seferber oldu.

                SINIRDA YAKALANDI
                Hudut Kartalları, Edirne İpsala sınırında göz açtırmadı. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. O kişinin, terör örgütü FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı.

                HOLLANDA'DA YAĞMA BAŞLADI
                Avrupa'da COVİD-19 krizi tırmandı. Tedbirleri istemeyen halk, Hollanda'da sokağa çıktı! Gösterilerde arabalar yakıldı, dükkanlar yağmalandı. 184 kişi tutuklandı.

                ÜÇ AYDIR HABER YOK
                İsveç'te Türk asıllı subay Deniz Arda, 18 Kasım'da kayıplara karıştı. Genç adamdan üç aydır bir iz bulunamadı. Ailesi, Arda'nın savunma silahlarını harekete geçirecek 3 subaydan biri olduğunu vurguladı.
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                Haberler Güncel İzmir Bayraklı’da Mikail G. yasak aşkını öldürdü (Güncel haberler)