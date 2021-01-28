ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ!

Iğdır'da Maruf Kok (49), eski eşi ve kuzeni olan 2 çocuk annesi Dilan'ı (26) tabancayla vurup öldürdü. Katil, Dilan'ın kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle öldürmeye karar verdiğini söyledi.