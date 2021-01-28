İzmir Bayraklı'da Mikail G. (29) eşiyle yaşadığı evine gelen yasak aşkı evli ve 2 çocuk annesi Hediye D.'yi (41) pompalı tüfek vurarak yaraladı. Ardından aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Tedavi altına alınan D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
HAŞLAMA KABUSU
Kars'ta 2.5 yaşındaki Hamit Akçilad, ocak üstünden çaydanlığı çekerek üzerine devirdi. Hastanede tedaviye alınan çocuğun vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu.
VAH ELİF
Şanlıurfa'da üniversiteye hazırlanan Elif Bereket (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanındaki kardeşi Yaşar Bereket'in ise kıl payı ölümden kurtuldu.