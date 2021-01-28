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    • 28.01.2021 09:12
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    42 gün sonra itiraf! katili kimdir? , neden öldü?

    katili kimdir? ? gibi sorulara günlerdir arama motorlarında yanıt aranıyordu. Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Arzu Aygün'den acı haber geldi. 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi M.C ise Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

    takvim.com.tr
    42 gün sonra itiraf! Arzu Aygün katili kimdir? Arzu Aygün bulundu mu, neden öldü?

    42 gündür kendisinden haber alınamayan Arzu Aygün'den acı haber geldi. Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan genç kadınla iletişim 42 gün önce kesilmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. Peki Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün katili kimdir? Arzu Aygün'ün sevgilisi M.C'den itiraf geldi!

    ARZU AYGÜN BULUNDU MU?

    Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    ARZU AYGÜN KATİLİ KİMDİR?

    SAMSUN'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün (35) tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

    Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

        ARZU AYGÜN OLAYI

        Arzu Aygün'ü aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşında ve Samsun'da yaşıyordu.

        2 çocuğu olan Arzu Aygün, boşandıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı ve 5 yıl önce döndü.

        Arzu Aygün'ün annesinin teyzesinin oğlu olan Muharrem Coşkun ile birlikte olduğu söylenen Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgisi olduğu düşünülüyordu.
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