42 gün sonra itiraf! Arzu Aygün katili kimdir? Arzu Aygün bulundu mu, neden öldü?

ARZU AYGÜN KATİLİ KİMDİR?

SAMSUN'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün (35) tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.