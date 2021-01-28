MKEK haberi sosyal medya üzerinden, "Her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetleri ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrindedir." cümlesiyle duyurdu.
Boran'ın 25 atış testini başarıyla tamamladığı belirtildi.
Boran, TSK'nın iç güvenlik ve havadan taarruz operasyonlarında kullanılmak ve komando tugaylarına ateş desteği sağlamak üzere geliştirildi.
Sikorsky S-70 helikopteri ile taşınabilen Boran, 1 dakika içinde ateşe hazır hale getirilebiliyor, uzun menzilli mühimmat ile 17 km uzaklığa etkili atış yapabiliyor.