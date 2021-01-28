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    • 28.01.2021 09:52
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    'lardan sonra en çok o konuşulacak! Yerli silahlardan bir yenisi daha ’nın emrinde! Nam-ı diğer: !

    Son dakika haberleri... son yıllarda ürettiği yeli ve milli silahlarla dünyada söz sahibi konuma geldi. envanterine her gün yeni bir yerli silah ekleniyor. (MKEK) tarafından geliştirilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs, nin hizmetine girdi.

    takvim.com.tr

    MKEK haberi sosyal medya üzerinden, "Her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetleri ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrindedir." cümlesiyle duyurdu.

    Boran'ın 25 atış testini başarıyla tamamladığı belirtildi.

    Boran, TSK'nın iç güvenlik ve havadan taarruz operasyonlarında kullanılmak ve komando tugaylarına ateş desteği sağlamak üzere geliştirildi.

    Sikorsky S-70 helikopteri ile taşınabilen Boran, 1 dakika içinde ateşe hazır hale getirilebiliyor, uzun menzilli mühimmat ile 17 km uzaklığa etkili atış yapabiliyor.

        Uzun menzilde dakikada 3, diğerlerinde 40 saniyede 6 atış yapabilen Boran, 5 personel ile kullanılabiliyor.

        1720 kg ağırlığa 105 mm çap ve 30 kalibre namluya sahip Boran, -3/+70 derece yükseliş açısı ve sağ ve sol 8 derecelik yanca atış yapabilme özelliklerine sahip.

        Uzmanlar, sarp arazide hedeflerin çoğunlukla SİHA'lar tarafından vurulduğunu belirterek, Boran ile bu atışların çok daha ucuza gerçekleştirilmesinin yolunun açıldığını kaydediyor.
            Haberler Güncel SİHA'lardan sonra en çok o konuşulacak! Yerli silahlardan bir yenisi daha TSK’nın emrinde! Nam-ı diğer: BORAN!