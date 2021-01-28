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    • 28.01.2021 09:16
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    150 kilo bomba taşıyan paramotorlu kadın terörist havada vuruldu!

    Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi kesintisiz bir şekilde sürüyor. 'ın nde sürdürülen nda, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı. Buna göre bomba getiren mensubu kadın terörist paramotorla yaklaşırken havada imha edildi ve eteklerine düştü. Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve 'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

    Paramotorlu terörist havada vuruldu!

    'ın nde sürdürülen ve çok sayıda askeri personelimizin görev aldığı Pençe Kaplan operasyonunda, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı.

    Terör örgütü 'da saldırı için görevlendirilen ve 150 kilogram bomba ile tıpkı Hatay'da denedikleri gibi paramotor adlı uçuş aracıyla gelmekte olduğu sırada imha edilen kadın teröriste ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.

    HAVADA İMHA EDİLDİ
    Sabah'ın haberine göre geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, "Doğa Zilan" kod adlı kadın terörist Hediye Çerçi, örgütün 'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Dağında konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı. Gözetleme yapan tim, paramotoru önce İHA sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, eteklerine düştü.

    2015'TE TERÖRİST OLMUŞ
    Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.



    Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristte, Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.

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