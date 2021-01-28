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    • 28.01.2021 12:19
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    2021 yılının ilk MGK'sı liderliğinde toplanıyor! Sincar'a olası operasyon da masada

    2021 yılının ilk MGK Toplantısı bugün liderliğinde toplanacak. Yunanistan ile diyalog süreci ve 'deki gelişmeler masada olacak. Toplantıda , ve 'daki gelişmeler ile Sincar'a olası operasyon kapsamlı şekilde ele alınacak. Milli Savunma Bakanı , ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

    2021'in ilk MGK'sı toplanıyor! Sincar'a operasyon masada

    Beştepe'de toplanacak. Başkan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.Terörle mücadele gündemin ilk sırasında.

    SİNCAR'A OLASI OPERASYON
    PKK'nın 'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı , ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

    KARABAĞ, SURİYE VE LİBYA GÖRÜŞÜLECEK
    'da ateşkesin korunması için ile kurulan mekanizmanın yanısıra, ve 'daki son durum da kurulun gündeminde olacak.

    İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
    Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.

    Türkiye- ikili ilişkilerinde başlatılan süreç de masada olacak.

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    Haberler Güncel 2021 yılının ilk MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Sincar'a olası operasyon da masada