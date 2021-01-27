Turistlere yönelik saldırılar bitmek bilmedi! 9 kere bıçakladı

Türkiye'ye karalamaya yönelik saldırılara yenileri eklendi. İstanbul Beşiktaş'ta kağıt toplayıcı Hasan Hüseyin K., Rus Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev'e (29) bıçakla saldırdı.

Bir caminin avlusunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

Para vermemesi üzerine turistlere saldırdığını anlattı. Hastaneye kaldırılan turistler, tedaviye alındı. 8 ay önce cezaevinden çıkan zanlının, 26 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Bu saldırılar akıllara "Turistlere yönelik bilinçli bir girişim mi?" sorularını getirdi.

TÜRKİYE'DE ÖLDÜRÜLEN RUS TURİSTLER



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Antalya'da Karina Demchenko, sevgilisi tarafından feci şekilde öldürüldü. Cesedin kokmaması için klima açık bırakıldı.

31 ARALIK 2020



Muğla'da Kristına Novytska, evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmis halde ölü bulundu. Olayda cinayet şüphesi bulunuyor.,

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Ankara'da Vera Chikareva, lüks sitede dövülerek öldürüldü.