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    Turistlere yönelik saldırılar bitmek bilmedi! 9 kere bıçakladı

    'ye karalamaya yönelik saldırılara yenileri eklendi. 'ta kağıt toplayıcı ., Rus (27), (21) ve 'e (29) bıçakla saldırdı. Bir caminin avlusunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

    Kahroluyorus

    'ye karalamaya yönelik saldırılara yenileri eklendi. 'ta kağıt toplayıcı ., Rus (27), (21) ve 'e (29) bıçakla saldırdı.

    Bir caminin avlusunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

    Para vermemesi üzerine turistlere saldırdığını anlattı. Hastaneye kaldırılan turistler, tedaviye alındı. 8 ay önce cezaevinden çıkan zanlının, 26 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Bu saldırılar akıllara "Turistlere yönelik bilinçli bir girişim mi?" sorularını getirdi.

    TÜRKİYE'DE ÖLDÜRÜLEN RUS TURİSTLER


    5 ARALIK 2020
    Antalya'da Karina Demchenko, sevgilisi tarafından feci şekilde öldürüldü. Cesedin kokmaması için klima açık bırakıldı.

    31 ARALIK 2020


    Muğla'da Kristına Novytska, evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmis halde ölü bulundu. Olayda cinayet şüphesi bulunuyor.,

    12 ARALIK 2020


    Ankara'da Vera Chikareva, lüks sitede dövülerek öldürüldü.

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    Haberler Güncel Turistlere yönelik saldırılar bitmek bilmedi! 9 kere bıçakladı