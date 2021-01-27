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    Temizlik işçisi yolda poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı

    'nda bir seyahat firmasında çalışan cü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı. Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

    Temiz kalpli

    Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir seyahat firmasında çalışan cü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı. Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

    Yaklaşık yarım saat sonra temizlik işçisi , polisi arayarak yolda yüklü miktarda para bulduğunu söyledi. Ekipler, yaptıkları incelemede, Çınar'ın bulduğu paranın, Gölcü'ye ait olduğunu belirledi. Parayı teslim alan Gölcü, firma olarak Çınar'a bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini söyledi.

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    Haberler Güncel Temizlik işçisi Halil Çınar yolda poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı