Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir seyahat firmasında çalışan Sedat Gölcü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı. Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

Yaklaşık yarım saat sonra temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, polisi arayarak yolda yüklü miktarda para bulduğunu söyledi. Ekipler, yaptıkları incelemede, Çınar'ın bulduğu paranın, Gölcü'ye ait olduğunu belirledi. Parayı teslim alan Gölcü, firma olarak Çınar'a bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini söyledi.