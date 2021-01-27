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    TAKVİM, ’daki ‘karona gecesi’ni haber yaptı! Gündemi sarstı (Koronavirüs haberleri)

    Takvim, 'daki 'karona gecesi'ni haber yaptı gündemi sarstı! Korona partisine katılanların salgına ne kadar Fransız kaldığı ise otelin adında saklıydı. , skandal parti üzerine düğmeye bastı. Eğlencenin yapıldığı tesis 10 gün kapatıldı!

    İşte cehalet

    Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Doktoru hemşiresi, canını hiçe saydı. Esnaf, dükkanını kapattı. Çocuklar ve gençler ise okulların açılması için gün saydı. Ancak bir grup vatandaş yine tedbirsiz davrandı. Sömestri fırsat bilerek, soluğu Uludağ'da aldı. Gündüz pistlerde, gece partilerde kurallar hiçe sayıldı.

    Tepki çeken görüntülerin ardından düğmeye basıldı. Partiye katılanlara 76 bin lira ceza yazıldı. Tedbirlere uymayan oteller ise 10 gün süreyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı da yeni genelge yayınladı. Bölgedeki otel ve tesislerin ekiplerce denetleneceği açıklandı. Saat 22.00'dan sonra müzik yayını yasaklandı.

    3. PİK TEHLİKESİ
    Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, görüntüleri eleştirdi. "Tedbirsiz hareketler, salgında üçüncü zirve tehlikesine neden olur. Bu da salgının sürecini uzatır" dedi.

        EN BABA MUTLULUK
        Antalya Manavgat'ta Cihan Albak (36), 11 Aralık'ta COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. O, hayat mücadelesi verirken eşi Ülkü aynı hastanede doğum yaptı. 42 gün sonra yoğun bakımdan çıkan genç adam, dün ilk kez oğlu Eymen'i kucağına aldı. Hikayesi, doktorlarını bile duygulandırdı.

        DOĞRU HESAP EDİRNE
        Uzunköprü'deki Karayayla köyünde salgına karşı sıkı tedbirler alındı. 183 kişinin yaşadığı bölgede, hiç pozitif vaka çıkmadı. Muhtar Nevzat Öztürk köye gelen herkese HES kodu sorgulaması yaptıklarını açıkladı. "Hastalığı köyümüze sokmayacağız" ifadesini kullandı.

        AŞIRDILAR!
        Dünyada, aşılama yarışı başladı. Kanada, her bir vatandaşı için 5 defa uygulanacak kadar aşı aldı! Bilim insanları ise farklı bir noktaya vurgu yaptı. İlerleyen dönemde, kedi köpek gibi evcil hayvanların da aşılanabileceğini açıkladı.

            HAYALET POZİTİF UYARISI
            Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tehlikeye dikkat çekti. Semptom göstermeyen ya da rahatsızlandığı halde hastaneye gitmeyerek virüsü yayanların, gerçek vakadan daha fazla olduğunu söyledi.
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            Haberler Güncel TAKVİM, Uludağ’daki ‘karona gecesi’ni haber yaptı! Gündemi sarstı (Koronavirüs haberleri)