AŞIRDILAR!

Dünyada, aşılama yarışı başladı. Kanada, her bir vatandaşı için 5 defa uygulanacak kadar aşı aldı! Bilim insanları ise farklı bir noktaya vurgu yaptı. İlerleyen dönemde, kedi köpek gibi evcil hayvanların da aşılanabileceğini açıkladı.