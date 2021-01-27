Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Doktoru hemşiresi, canını hiçe saydı. Esnaf, dükkanını kapattı. Çocuklar ve gençler ise okulların açılması için gün saydı. Ancak bir grup vatandaş yine tedbirsiz davrandı. Sömestri fırsat bilerek, soluğu Uludağ'da aldı. Gündüz pistlerde, gece partilerde kurallar hiçe sayıldı.
Tepki çeken görüntülerin ardından düğmeye basıldı. Partiye katılanlara 76 bin lira ceza yazıldı. Tedbirlere uymayan oteller ise 10 gün süreyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı da yeni genelge yayınladı. Bölgedeki otel ve tesislerin ekiplerce denetleneceği açıklandı. Saat 22.00'dan sonra müzik yayını yasaklandı.
3. PİK TEHLİKESİ
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, görüntüleri eleştirdi. "Tedbirsiz hareketler, salgında üçüncü zirve tehlikesine neden olur. Bu da salgının sürecini uzatır" dedi.