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    • 27.01.2021 10:57
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    Son dakika: açıkladı: 'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu yakalandı

    Son dakika haberi... , 'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

    Yunan'a kaçan FETÖ'cü yakalandı

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişi, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu yakalandı