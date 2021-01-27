Restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılan kısıtlamalar fayda getiriyor ve vakalar düşüyor. Vatandaşlar da restoranların açılacağı tarihi merak ederek araştırıyor. Şu an paket servis ve gel al olarka hizmet veren restoranların paket servis saatleri nedir? Konuyla ilgili açıklama geldi mi, restoranlar eskisi gibi vatandaşları ağırlayabilecek mi? İşte detaylar…
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.
RESTORANLAR PAKET SERVİS SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.