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    : merkezli 58 ilde DEAŞ u

    haberine göre merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ unda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı. Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    AA
    58 ilde düğmeye basıldı! Yakalandılar

    merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

    Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde başlattı.

    Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı na aldı.

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

    Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonu