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    • 27.01.2021 10:45
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    Başkan Erdoğan'dan düşmanlığına sert tepki: Artık 'dur' denmelidir

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ", , , gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası 'u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı.

    Başkan Erdoğan, ''Holokost, , , gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.'' dedi.



    Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

    Bu soykırımlardan her biri uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir. İnsanlık olarak hepimizin ortak vazifesidir. Bu ahlâki bir tavrın ötesinde BM Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre de yükümlülüktür. Bu kapsamda üstlenilmesi gereken önemli roller bulunuyor. Türkiye olarak başta medeniyetler ittifakı olmak üzere bu yolda çaba sarf ediyoruz. Açık kapı politikasıyla inancı ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ülkemize sığınan herkese sahip çıkıyoruz.

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