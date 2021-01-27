Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağına dair arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarının toplantı sonrası belli olacağı ön görülüyor.
BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NE AÇIKLADI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu.
Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız." ifadesini kullanmıştı.