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    • 28.01.2021 01:57
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    'ndeki bir öğretim görevlisi final sınavında Başkan Erdoğan'a hakaret etti

    'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı final sınavı sorularında Başkan 'a yönelik hakaret içeren cümleler gündemi sarstı.

    Marmara Üniversitesi'nde Başkan Erdoğan'a hakaret!

    Marmara Üniversitesi'nde Bülent N. N. isimli azılı bir muhalif olduğu anlaşılan öğretim görevlisinin Başkan Erdoğan'a karşı hazırladığı hakaret içerikli final soruları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.

    Sorularda Türkiye'nin en başarılı lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsederek, aklınca küçük düşürmek isteyen azılı muhalif akademisyenin nefret dolu dili şok etti.

    SINAVDA "TAYYİP'E SOR" ŞIKKI

    İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.

    BÖYLE AKADEMİSYEN Mİ OLUR: EN İYİSİNİ TAYYİP BİLİR

    Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.

    DERHAL GÖREVDEN ALIN

        Rezilliği gerçekleştiren akademisyene kamuoyunda sert tepkiler yükselirken, hastalıklı şüphelinin görevden alınması isteniyor...

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