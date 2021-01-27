Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olan Farabi Değişim Programı nedir, şartları nelerdir? Farabi Değişim Programı ile nerelere gidilir? Gündemde pek çok kişi bu yıl iptal olmasının ardından bu soruların yanıtlarını araştırır oldu. Haberimizden Farabi Değişim Programı ile ilgili merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?
Farabi Değişim Programı kısaca yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğrenciler ister dönemlik ister yıllık olarak üniversitesini değiştirebilir. Program ile birlikte öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir.
Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî
şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100'lük sistemdeki notların 4'lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır
BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim kurumu burs vereceği öğrenci sayısını, bu amaçla YÖK tarafından kendisine tahsis edilen tutarlara uygun olarak belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.
Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50'si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50'sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.