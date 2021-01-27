FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Farabi Değişim Programı kısaca yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğrenciler ister dönemlik ister yıllık olarak üniversitesini değiştirebilir. Program ile birlikte öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir.

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî

şartlar şunlardır:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve

doktora öğrencisi olması,

b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

100'lük sistemdeki notların 4'lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır