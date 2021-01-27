Koronavirüs önlemleri sayesinde vakalar düşmeye başlayınca yasakların ne zaman sona ereceği merak edilerek gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir, seyahat engeli var mı? Sorgulamalarının yanı sıra AVM'lere 20 yaş altı girebilir mi? Araştırması da tüm illerden pek çok kişi tarafından çok fazla yapılıyor. Peki AVM'lere girişte 20 yaş altı kısıtlaması var mı? İşte ayrıntılar…
AVM'LERE 20 YAŞ ALTI GİREBİLİR Mİ?
Genelge incelendiğinde, AVM'lere girişte bir yaş sınırlaması görülmüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olunan saatlerde AVM'lere girebilir.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.