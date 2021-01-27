Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı final sınavları koronavirüs nedeniyle diğer sınavlarda da olduğu gibi online olarak düzenlendi. ATA AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz öğrenmemiş olanlar sonuç sorgulama ekranını merak ederek gündemde çok fazla araştırır oldu. Sınavdan geçemeyenler ise Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte ATA AÖF ile ilgili bilgiler…
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 09:00'dan 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 Güz Yarıyılı Online bütünleme sınavları üniversitenin takvimine göre, 8-19 Şubat 2021'de yapılacak. Sınavlar online gerçekleşecek.
Bütünleme Sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden yayınlanacak.
DERS GEÇME SINIRI 35'E ÇIKARILDI
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.