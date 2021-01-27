Bakmayın peynir gibi göründüğüne o aslında Prada

Ünlü İtalyan lüks moda markası Prada, görücüye çıkardığı ilkbahar/ yaz koleksiyonundaki sarı balıkçı triko bluz ile dikkatleri üzerine çekti. 905 sterlin yani yaklaşık 9 bin 158 lira fiyatla sunulan bluz, delikleri ve rengi nedeniyle Hollanda'nın ünlü gouda peynirine benzetildi. Özellikle bu tür tasarımları ile sosyal medyanın gündemine oturan Prada'nın 'peynir kıyafeti' de çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları normal şartlarda kimsenin yüzüne bakmayacağı kıyafetlerin, markalı olunca servet ettiğini söyledi.