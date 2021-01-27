"'Sağlıkta dönüşüm', 'sağlıkta değişim' dedik, bunu anlamadılar. 'Şehir hastaneleri' dedik, 'kaynak israfı yapıyorsunuz, yandaşa peşkeş çekiyorsunuz' dediler. Ancak işte salgın döneminde sağlığa yapılan yatırım, sağlıkçılara yapılan yatırımın ne kadar iyi niyetli olduğunu, ne kadar işe yaradığını, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu bütün dünya gördü. Hiçbir zaman geçmişte olduğu gibi dış politikada kısık sesli olmadık. Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. 'Bu coğrafyada yaşıyorsak, tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var' dedik. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da ve en sonunda Azerbaycan'da 30 yıllık esareti sona erdiren Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, her türlü desteği verdik."