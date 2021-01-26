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    Tatili fırsat bilip soluğu ’da aldı: Yurdum insanı yine tedbirsiz davrandı (Koronavirüs haberleri)

    Yurdum insanı yine tedbirsiz davrandı. Tatili fırsat bilip soluğu ’da aldı. Gündüz pistte, gece partide virüse davetiye çıkardı. Görüntülere tepki yağdı: Salgın sizin yüzünüzden bitmiyor.

    Dağıttılar!

    Sağlık çalışanları COVİD-19'a karşı canını hiçe saydı. Esnaf ve lokantalar dükkanlarını açmayı, öğrenciler ise okulla dönmeyi dört gözle beklemeye başladı. Herkes, salgına karşı kararlı bir mücadele sürdürürken bazı vatandaşlar umursamaz davrandı. Sömestr tatilini de fırsat bilip Uludağ'a aktı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

    Gündüz pistlerde sosyal mesafeye yer kalmadı! Asıl skandal, gece yaşandı. Maske ve mesafesiz düzenlenen eğlencelerde Coronavirüs cirit attı! Sosyal medyada vatandaşlar "Kısıtlamalar herkese eşit uygulanmıyor. Esnaf geçim derdinde, kimileri ise eğlence" diye dert yandı.

    KÖTÜ MODEL
    Manken Çağla Şıkel, geçen ay gönüllü olarak CoronaVac aşısı yaptırdı. Ancak tedbirlere uymadı. Corona testi pozitif çıktı.

        POZİTİF HABER
        Covid-19 dünyayı sardı. Balıkesir Sındırgı'nın Bayraklı, Bulak, Bükrecik, Çılbırcı, Dedeler, Devletlibaba, Gözören ve Yaylacık köylerine uğramadı. Herkesin kurallara uyduğu bölgede, hiç pozitif vaka çıkmadı. Çılbırcı Muhtarı Mesut Şensöz, "Pandemi çıkalı 1 yıl oldu. Bözde 1 tane vakamız yok" açıklaması yaptı.

        ELDE VAR HÜZÜN
        Samsun'da yoğun bakım hemşiresi Neslihan Sarıcaoğlu (25), COVİD-19'u yendi. Görevinin başına geçti. "Genç bir kadın hastamız uyutulmadan önce elime parmağıyla 'Elimi bırakma korkuyorum' yazdı. O hastamız hayatını kaybettiğinde gözyaşlarına boğuldum" dedi.

        GÖZLER 8 ŞUBAT'TA
        Türkiye, aşılamaya da hız verdi. 10 günde ilk dozun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Dün, 6.5 milyon dozluk aşı daha geldi. İncelenmek üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gönderildi. İkinci parti aşılamanın 8 Şubat'ta başlayacak.

            DÜNYAYA BEDEL
            İngiliz             insani yardım örgütü Oxfam, dünyadaki eşitsizlik raporunu yayınladı. En zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla tüm dünyanın aşılanabileceğini açıkladı. O milyarderler arasında Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg var.

            AB'DE AŞI KAVGASI
            Avrupa Birliği, AstraZeneca firmasına aşı tedarikinde yaşanan gecikmeden dolayı tepki gösterdi: Aşının geliştirilmesine finans sağladık. Bu kabul edilemez.

            ALEV ALEV
            Gösteriler nedeniyle pek çok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eindhoven Belediye Başkanı Jorritsma, "Böyle devam ederse iç savaşa gideceğiz" açıklaması yaptı.
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            Haberler Güncel Tatili fırsat bilip soluğu Uludağ’da aldı: Yurdum insanı yine tedbirsiz davrandı (Koronavirüs haberleri)