Sağlık çalışanları COVİD-19'a karşı canını hiçe saydı. Esnaf ve lokantalar dükkanlarını açmayı, öğrenciler ise okulla dönmeyi dört gözle beklemeye başladı. Herkes, salgına karşı kararlı bir mücadele sürdürürken bazı vatandaşlar umursamaz davrandı. Sömestr tatilini de fırsat bilip Uludağ'a aktı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Gündüz pistlerde sosyal mesafeye yer kalmadı! Asıl skandal, gece yaşandı. Maske ve mesafesiz düzenlenen eğlencelerde Coronavirüs cirit attı! Sosyal medyada vatandaşlar "Kısıtlamalar herkese eşit uygulanmıyor. Esnaf geçim derdinde, kimileri ise eğlence" diye dert yandı.
KÖTÜ MODEL
Manken Çağla Şıkel, geçen ay gönüllü olarak CoronaVac aşısı yaptırdı. Ancak tedbirlere uymadı. Corona testi pozitif çıktı.