Sağlık çalışanları COVİD-19'a karşı canını hiçe saydı. Esnaf ve lokantalar dükkanlarını açmayı, öğrenciler ise okulla dönmeyi dört gözle beklemeye başladı. Herkes, salgına karşı kararlı bir mücadele sürdürürken bazı vatandaşlar umursamaz davrandı. Sömestr tatilini de fırsat bilip Uludağ'a aktı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.