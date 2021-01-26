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    Haydutlar balıkçı gibi geldi: Türk gemisine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı

    Nijerya açıklarındaki Körfezinde içinde Türk mürettebatının olduğu seyir halindeki Mozart isimli konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Haydutların, gemiye balıkçı gibi yaklaştıkları anlaşıldı.

    Batı Afrika ülkesi açıklarında M/V Mozart isimli Türk gemisinde yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Haydutların bir süredir geminin etrafında balıkçı kılığında dolaştıkları anlaşıldı. 'da yaşayan eşi Nesrin Dilsiz ise rehin alınan eşi Ünsal Dilsiz ile en son 1 hafta önce görüştüğünü anlattı.



    Dilsiz, "Eşim, '25 Aralık'tan beri limana yanaşamadık. Demir atıp bekliyoruz. Korsanlar etrafımızda balıkçı kılığında dolaşıyor' demişti" ifadesini kullandı. Öte yandan haydutların gemiye baskın yaptıkları anın görüntüleri ortaya çıktı. Uzun namlulu silahlarla gemicileri rehin alan korsanların, giderken de zodyak bot kullandıkları anlaşıldı.




    Korsanlar, gemiyi uzun namlulu silahlarla bastı. Mürettebata dakikalarca şiddet uyguladı.



    Haydutlar, kendileri direnen çalışanlara saldırdı. O anlar, kameralara yansıdı.



    HALEN TEMAS KURULAMADI
    Ulaştırma Bakanı , "Konunun takipçisiyiz" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Korsanlar tarafından ne bizlere ne de şirkete temasta bulunmadılar" açıklamasını yaptı.



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