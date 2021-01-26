Çift DNA mağduru anne A.V, yürek yaktı: İntiharı bile düşündüm

Manisa'da boşanan çiftten baba M.A, 3 çocuğu için DNA (kimerizm) istedi. Adli tıp ise A.V'ya (32) çocuklar "babadan değil" diye rapor verdi. Ancak ilik nakli nedeniyle M.A.'nın DNA'sının değiştiği ve birden fazla DNA'ya sahip olduğu belirlendi. Gerçek ortaya çıkana kadar çevresinde kötü gözle bakılan kadın, "Çok sıkıntı çektim. Hiçbir kadın böyle bir şeyle anılmak istenmez.

Ama en çok da çocuklarımın düştüğü durum beni sarstı. Gerçek ortaya çıkana kadar çocuklarım gayri meşru çocuklar olarak görüldü. Öyle çaresiz bir durumdaydım ki, bir an intihar etmeyi bile düşündüm ama çocuklarım için güçlü kalmalıydım" dedi.