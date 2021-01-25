Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 10:07
    ABONE OL

    kimdir, hangi dizilerde oynadı? nedir?

    Birçok dizide oynayan 38 yaşındaki tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yalçıntaş daha önce Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin gibi dizilerde oynamıştı.

    takvim.com.tr
    Ercan Yalçıntaş kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ercan Yalçıntaş ölüm sebebi nedir?

    Tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin dizilerinde de rol alan 38 yaşındaki genç oyuncu evinde ölü bulundu. Polis ekipleri Yalçıntaş'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    ERCAN YALÇINTAŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

    Bursa'da çok sayıda dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4'cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş'tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.

    Birçok tiyatro oyununun yanı sıra televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş'a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş, oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş'ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yalçıntaş'ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı.

    ERCAN YALÇINTAŞ KİMDİR?

    Yalçıntaş, 38 yaşındaydı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.

    Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi'nde yaşamını sürdüren oyuncu, sara hastalığına sahipti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ercan Yalçıntaş kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ercan Yalçıntaş ölüm sebebi nedir?