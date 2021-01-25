Son dakika haberi... Suriyeli bir çocuğun dilendirilmek amacıyla Türkiye'ye getirildiği ihbarını alan emniyet yetkililere harekete geçti. Yapılan incelemelerin ve operasyonların sonucunda ihbarı yapılan çocuğun 15 yaşındaki Ö.B olduğu bilgisine ulaşıldı.
Çocuğun ifadesi sonucunda korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bir çetenin küçük çocukları dilendirerek ayda 300 bin TL kazanç sağladığı ve günlük 100 TL kazanamayanları da hortumla dövdükleri anlaşıldı.
Çocuk, koruma altına alınıp ifadesine başvuruldu. SABAH'ın 19 Ekim 2020'de manşetten kamuoyuna duyurduğu Suriyeli çocukları dilendiren çete ile ilgili akıllara durgunluk veren ayrıntılar ortaya çıktı.