27 çete üyesinin şüpheli, 44 çocuğun ise mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şebeke üyelerinin belirli bir emir komuta zinciri içinde hareket ederek örgütlü bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, insan ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, dilencilik suçlarını işledikleri belirtildi. İddianamede dilenci çetesinin ortaya çıkışının arka planı şu cümlelerle anlatılıyor: