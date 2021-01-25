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    • 25.01.2021 06:59
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    Son dakika: Dilenci çetesinin altından ayda 300 bin TL'lik servet çıktı: li çocukları hortumla dövmüşler

    Son dakika haberi... li bir çocuğun dilendirilmek amacıyla 'ye getirildiği ihbarını alan emniyet yetkililere harekete geçti. Yapılan incelemelerin ve operasyonların sonucunda ihbarı yapılan çocuğun 15 yaşındaki Ö.B olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuğun ifadesi sonucunda korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bir çetenin küçük çocukları dilendirerek ayda 300 bin TL kazanç sağladığı ve günlük 100 TL kazanamayanları da hortumla dövdükleri anlaşıldı.

    Dilenci çetesinin altından servet çıktı

    Son dakika haberi... Suriyeli bir çocuğun dilendirilmek amacıyla Türkiye'ye getirildiği ihbarını alan emniyet yetkililere harekete geçti. Yapılan incelemelerin ve operasyonların sonucunda ihbarı yapılan çocuğun 15 yaşındaki Ö.B olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Çocuğun ifadesi sonucunda korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bir çetenin küçük çocukları dilendirerek ayda 300 bin TL kazanç sağladığı ve günlük 100 TL kazanamayanları da hortumla dövdükleri anlaşıldı.

    Çocuk, koruma altına alınıp ifadesine başvuruldu. SABAH'ın 19 Ekim 2020'de manşetten kamuoyuna duyurduğu Suriyeli çocukları dilendiren çete ile ilgili akıllara durgunluk veren ayrıntılar ortaya çıktı.

        Yaşları 9 ila 15 arasında değişen 44 Suriyeli çocuğa dilencilik yaptıran 27 kişilik suç örgütünün ayda 300 bin TL kazandığı belirlendi. Her bir çocuğu Suriye'deki ailesinden 1000 Suriye lirasına kiralayan ve Türkiye'ye getirip ağırlıklı olarak İstanbul'da dilendiren çeteye insan kaçakçılığını da kapsayan suçlardan dava açıldı. Çete üyeleri hakkında 40 yıla hapis cezası isteniyor.

        10 ÇOCUK BİR ODADA
        Soruşturma sırasında dilenci çocuklardan 15 yaşındaki Ö.B. ifadesinde şok bilgiler verdi. Ö.B., "A.C., Suriye'de babama beni Türkiye'ye götürüp mendil sattıracağını, kazandığı paradan aylık 1000 lira göndereceğini söyledi.

        Babam da beni bu şahsa teslim etti. Sabah 08.30'da işe başlardık. 100 liranın altında para getiren çocuklar hortumla dayak yerdi. 10 çocuk bir odada kalırdık. Odadan izinsiz çıkamazdık" dedi.

            AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR
            Haklarında dava açılan 27 kişilik suç örgütünün, bazen aç ve susuz bırakarak zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

            27 çete üyesinin şüpheli, 44 çocuğun ise mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şebeke üyelerinin belirli bir emir komuta zinciri içinde hareket ederek örgütlü bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, insan ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, dilencilik suçlarını işledikleri belirtildi. İddianamede dilenci çetesinin ortaya çıkışının arka planı şu cümlelerle anlatılıyor:

            "Büyükşehirlerde ikamet eden sığınmacılar, insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları oldu. Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticaretiyle ülkemize getirilerek dilencilik, hırsızlık, hukuka aykırı olarak uluslararası evlat edinme, pornografik etkinlikler ve yasadışı organ ticareti için kullanılmaya başlandı."

                MÜLTECİLER ÜZERİNDEN LÜKS YAŞAM
                İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, insan kaçakçılığı yapan suç örgütünün aç ve susuz zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü anlaşıldı.

                Bir çocuğun ölümüne neden olan çetenin, milyonlarca lirayı aşiret üyesi olan "Amca" dedikleri Beyoğlu'nda tekstilcilik yapan Abdüssamed C. aracılığıyla Suriye'deki ailelilere gönderdiği belirlendi.

                Savcılık, yapılan operasyonla gözaltına alınan suç örgütünün Türkiye'deki lideri Muhammed K. ile Suriye'deki lideri Zeyd K.'nin da aralarında bulunduğu 27 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
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