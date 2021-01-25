Polis, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddiaları üzerine detaylı çalışma yaptı. Ardından, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi.
Aralarında tapu müdürünün de olduğu 11'i memur, 39 şüpheli yakalandı. Rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı.
İŞLEMLER RÜŞVETLE HIZLA SONUÇLANDIRILIYORDU
TRT Haber'in haberine göre şüpheliler, uzun sürecek işlemleri para karşılığında hızlandırıyordu. Rüşvetin daha çok, memurlar ve müteahhitler adına iş takibi yapanlar arasında döndüğü iddia edildi.
Şüpheli tapu müdürünün ise müteahhitler ile memurlar için rüşvet pazarlığı yaptığı öğrenildi. Verilen para beğenilmezse, işin yavaşlatıldığı ortaya çıktı. Alınan paraların ise tapu müdürü ve tapuda çalışan memurlar arasında paylaşıldığı öne sürüldü.