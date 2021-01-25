20 yaş altı ailesiyle dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılan araştırmalar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla alınan önlemler arasında sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.