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    • 22.01.2021 13:15
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    SON DAKİKA: 'da rüşvet operasyonu: 37 gözaltı

    Son dakika haberi: 'da dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Yapılan operasyonlarda tapu müdürü ve memurlar dahil 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, ve 'de eş zamanlı yürütülen operasyonda 3 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Küçükçekmece Tapu Müdürü'nün de gözaltına alındığı operasyonda 5 zarf içinde 36 bin 570 lira ele geçirildi.

    İHA

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tapu dairelerinde "Rüşvet" iddialarına yönelik harekete geçti.

    KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP EDİLDİ
    Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti.

    40 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
    Harekete geçen polis ekipleri, aralarında Tapu Müdürü'nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

        3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON! 37 KİŞİ YAKALANDI
        İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da olmak üzere şüphelilerden 37'si gözaltına alındı.

            Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenilirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1'inin ise halen arandığı öğrenildi.

            5 ZARF İÇİNDE 36 BİN 750 TL ELE GEÇİRİLDİ
            Tapu müdürü de dahil 38 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin el çantasında 5 ayrı zarf içerisinde 36 bin 750 TL ele geçirildi.
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