KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP EDİLDİ

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti.