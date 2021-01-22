İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tapu dairelerinde "Rüşvet" iddialarına yönelik harekete geçti.
KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP EDİLDİ
Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti.
40 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Harekete geçen polis ekipleri, aralarında Tapu Müdürü'nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.