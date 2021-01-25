Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 09:58
    ABONE OL

    'da uyuşturucu operasyonu: 39 kişi tutuklandı

    'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.

    Adana'da uyuşturucu operasyonu: 39 kişi tutuklandı

    'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 3 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 8 tabanca ve bunlara ait 78 mermi ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 193'ü serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonu: 39 kişi tutuklandı