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    • 25.01.2021 18:23
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    Merakla ve heyecanla beklenen . Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınavlar erteleniyor ya da online gerçekleştiriliyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte araba kullanmak için sabırsızlanan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği sınav tarihlerini gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınav tarihleri 2021 belli oldu!

    Ülkemizde trafiğe çıkacak olan tüm araç sahiplerinin ehliyet alması gerekiyor, koronavirüs nedeniyle tarihlerde değişiklik söz konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 ehliyet sınav tarihlerini açıkladı ve hemen incelenmeye başlandı. Peki sınavlar ne zaman? MEB-ehliyet sınavları online mı yazılı mı yapılacak? İşte sürücü adaylarının merakla araştırdığı tüm bilgiler…

    EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2021

    -Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.

    -Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

    -Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

    -Teorik sınavlar Hafta içi veya Hafta sonu yapılıyor. Direksiyon sınavlarına ise ara verilmişti. 15 Ocak 2021 Tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavından görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.

        ELEKTRONİK SINAV TARİHLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

        Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

        DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

        Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra en yakın tarihte direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

        SONUÇLAR NE ZAMAN ÖĞRENİLİR?

        Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek.

        EHLİYET SINAVI ÜCRETİ NEDİR?

        Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALINIR?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.

        KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

        Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.
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        Haberler Güncel Ehliyet sınav tarihleri 2021 belli oldu! MEB-ehliyet sınavları online mı yazılı mı yapılacak?