EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2021

-Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.