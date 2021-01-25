Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ' korkunç olay! Sigara parası vermeyen annesine bıçak çekti, ardından kardeşini öldürdü

    'nin ilçesin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen . (26), annesi .'den sigara almak için para istedi. Anne Ş., oğluna para veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Volkan Ş. sinirlenerek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesinin üzerine yürüdü. Ardından kardeşini öldürdü.

    Bir aile darma duman

    DEnizli'nin ilçesin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen . (26), annesi .'den sigara almak için para istedi. Anne Ş., oğluna para veremeyeceğini belirtti.

    Bunun üzerine Volkan Ş. sinirlenerek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesinin üzerine yürüdü. Bıçağı gören kardeşi . (23) ağabeyini durdurmak istedi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma esnasında Volkan Ş., bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.

    Babasını da kolundan bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yasin Ş., hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yasin Ş., hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.'yi gözaltına aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Denizli'de korkunç olay! Sigara parası vermeyen annesine bıçak çekti, ardından kardeşini öldürdü