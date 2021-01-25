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    • 25.01.2021 22:17
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    PKK/KCK'ya para aktaran 20 şüpheli adli kontrolle salıverildi

     merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AA
    PKK/KCK operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, , , , , , , , , ve 'de eş zamanlı operasyonla yakalanan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı öne sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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