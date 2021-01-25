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    • 25.01.2021 10:26
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    Başkan Erdoğan: Türkiye’yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

    haberine göre Başkan , hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye’yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

    Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: Hız kazandırdık

    Başkan , hesabından "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" başlıklı paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık. Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda, "Milli Fırkateyn İstanbul F515 denize indirildi, Ergani ve Başlar barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı, Silvan Barajı'nın dolgu çalışması tamamlandı, OECD İstanbul merkezi açıldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni düzenlendi" bilgileri de paylaşıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Türkiye’yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz