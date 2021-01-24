Mavi Vatanı koruyacak! P-72 Deniz Karakol Uçağı ilk kez göreve çıktı!

Görev uçuşunun ardından Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'dan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, personelle de sohbet etti. Uçakta görevli personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, "Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır.
Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla silahlı kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim ve tecrübesi yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.