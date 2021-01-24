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    • 24.01.2021 12:36
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    Beşparmak'taki KKTC bayrağı Rumları kızdırdı

    'ndeki (KKTC) 'nın 'a bakan yamacında, Taşkent köyü yakınında bulunan dev KKTC bayrağına yapılan bakım Rumları kızdırdı.

    Beşparmak'taki KKTC bayrağı Rumları kızdırdı

    'ndaki bayrakları daha önceki Rum liderler de gündeme getirmişti.

    RUM LİDERLERİN KORKULU RÜYASI
    Eski Rum lider , dönemin KKTC Cumhurbaşkanı 'la müzakerelerde, bayrağın kaldırılmasını istemişti. Denktaş'ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikilmişti. Beşparmaklar'daki KKTC bayrağını daha önce "hilkat garibesi" olarak niteleyen eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri , bayraklar yüzünden "hem üzgün, hem öfkeli" olduğunu söylemişti.

    12 futbol sahası büyüklüğünde olan ve gece de aydınlatılan KKTC bayrağı Rum kesimindeki birçok bölgeden görülüyor.

    BOYAMA İŞLEMİ 25 GÜN SÜRECEK
    KKTC bayrağının boyanması için özel ekip kurulurken, boyama süresi 25 günün süreceği ifade edildi. Yaklaşık 101 Bin metre kare alana işlenen devasa bayrak ilk olarak sonrasında komando taburu tarafından yapıldı.

    Yapılışı sırasında olarak tasarlanan alan daha sonra bayrağına dönüştürüldü. Kıbrıslı Türk ressam tarafından tasarlanan KKTC bayrağında, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşuyor.

    Dev KKTC bayrağının 'na çizilmesine ilişkin karar, 7 Mart 1984 tarihinde tarafından onaylandı.

    KAPLADIĞI ALAN 101 BİN METREKARE
    Bayrağı Işıklandırma Derneği Tanju Müezzinoğlu bayrağın çok büyük bir mücadele sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığını belirtti. Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Esas bayrağı komando taburu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da KKTC bayrağına çevrildi. O bayrağın yapılması öyle basit bir hadise değildir. Burada büyük bir mühendislik harikası vardır. Arkamızda rahmetli , Türk askeri, yani anımız olmasaydı bunu yapmamız hayal bile değildi. Esas bayrağı boyu 500 metreye 280 metredir. Ama bayrağın esası 450 metreye 275 metredir. Bayrağı 10 futbol sahası olarak hesaplamayacaksınız. Bayrağın kendi alanı 101 Bin metre karedir. Biri yazsın bir yere ve ona göre hesabını kitabını yapsın. Bakın nasıl bir devasa hadisedir. Gelmeyen bilmiyor. Uzaktan davulun sesi hoş gelir"

    Beşparmak dağlarındaki KKTC bayrağının boyanmasını konusunda ağır ifadeler kullanan Rum Kesimi'nde yayınlanan Simerini gazetesi, ''Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'daki bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor" diye yazdı.

    TATAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
    Öte yandan geçtiğimiz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları Taşkent sırtlarına yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" veciz sözünün bulunduğu yerde yapılan boyama çalışmalarını da ziyaret etti.

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