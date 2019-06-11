2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan da bu durumu fırsat bilip, haddini aşan ifadeler kullanarak nefret kustu.Her fırsatta Türkiye aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan yine şaşırtmadı. Kaplan, Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin ardından skandal paylaşımlarda bulundu.İzlanda'nın galibiyetine sevinen Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine e...z ..! Biji İzlanda ..!'' ifadelerini kullandı. Haddi aşan tweetin ardından, sosyal medya kullanıcıları Hasip Kaplan'a sert tepki gösterdi.

İZLANDA'DA MİLLİLERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.