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  • 12.06.2019 05:52
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 05:52

'dan skandal 'İzlanda' paylaşımı! Haddini aştı...

A , H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya mağlup olmasının ardından, her fırsatta aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski Milletvekili 'dan yine skandal bir paylaşım geldi. Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "..!'' ifadelerini kullanarak tepki çekti.

Hasip Kaplan haddini aştı! Skandal paylaşım...
A , H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. Eski Milletvekili da bu durumu fırsat bilip, haddini aşan ifadeler kullanarak nefret kustu.

'BİJİ İZLANDA'
Her fırsatta aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan yine şaşırtmadı. Kaplan, Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin ardından skandal paylaşımlarda bulundu.



İzlanda'nın galibiyetine sevinen Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine e...z ..! ..!'' ifadelerini kullandı. Haddi aşan tweetin ardından, sosyal medya kullanıcıları Hasip Kaplan'a sert tepki gösterdi.


İZLANDA'DA MİLLİLERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI
2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

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