Battaniyenin içine gizlediği bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı (Güncel haberler)

İstanbul Şile yolunda kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın, vatandaşların dikkatini çekti. İki şahıs, kadının direnmesine rağmen battaniyeyi açmayı başardı. İçinden bez bebek çıktığını görünce vatandaşlar şaşırdı. Kadına ceza yazıldı.
AVUKUATA SORUŞTURMA
İstanbul'da avukat R.Ü, sürekli borçlu bir vatandaşın eşini aradı. Parayı tahsil etmeye kalkıştı. Kadın, kendisine psikolojik baskı uygulandığı için suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı, soruşturma izni verdi. Dilek Yaman DEMİR.
YE İÇ YAT, ÇAL GİT
İzmir'de Türkiye Yardım Sevenler Derneği eski başkanı Mukaddes Kuduğ'un vefatının ardından eve gelen oğlu Engin, hırsızların girdiğini fark etti. Polis, 2 kişiyi yakaladı. Kuduğ, "4 gün kalan hırsızlar, ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalmışlar" dedi.