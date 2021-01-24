Battaniyenin içine gizlediği bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı (Güncel haberler)

KANSERDE CORONA UMUDU

İngiltere'de yapılan araştırma heyecan yarattı. Coronavirüsle mücadele eden hücrelerin, lenf kanseri hücrelerini de yok ettiği anlaşıldı. Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışma, kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu" dedi.