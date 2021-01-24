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    Battaniyenin içine gizlediği bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı (Güncel haberler)

    İstanbul Şile yolunda kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın, vatandaşların dikkatini çekti. İki şahıs, kadının direnmesine rağmen battaniyeyi açmayı başardı. İçinden bez bebek çıktığını görünce vatandaşlar şaşırdı. Kadına ceza yazıldı.

    Battaniyenin içine gizlediği bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı

    İstanbul Şile yolunda kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın, vatandaşların dikkatini çekti. İki şahıs, kadının direnmesine rağmen battaniyeyi açmayı başardı. İçinden bez bebek çıktığını görünce vatandaşlar şaşırdı. Kadına ceza yazıldı.

    AVUKUATA SORUŞTURMA
    İstanbul'da avukat R.Ü, sürekli borçlu bir vatandaşın eşini aradı. Parayı tahsil etmeye kalkıştı. Kadın, kendisine psikolojik baskı uygulandığı için suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı, soruşturma izni verdi. Dilek Yaman DEMİR.

    YE İÇ YAT, ÇAL GİT
    İzmir'de Türkiye Yardım Sevenler Derneği eski başkanı Mukaddes Kuduğ'un vefatının ardından eve gelen oğlu Engin, hırsızların girdiğini fark etti. Polis, 2 kişiyi yakaladı. Kuduğ, "4 gün kalan hırsızlar, ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalmışlar" dedi.

        102 MİLYON DEVRETTİ
        6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 101 milyon 676 bin 342 lira yarınki çekilişe devretti. 4 bilenler 2 bin 773'er lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

        YILDIZLI PEKİYİ
        Kastamonu         Çatalzeytin'de 50 yıl atıl durumda kalan tarlalar, yeniden ekilmeye başlandı. Zeki Yıldız, amaçlarını, alttaki pankartla açıkladı.

        UYANIK KABADAYI
        Bursa Karacabey'deki Ayı Barınağı'nda 71 ayının bu kış uykusu gelmedi. Kışta metabolizmaları yavaşlayan ayılar, daha az yiyecek veriliyor. Ama buradaki ayılara yiyecek yetişmiyor.

            ÇAVUŞOĞLU BRÜKSEL'DE
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarına devam etti. Türkiye- AB ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Yunanistan için de, "Kışkırtmalardan kaçınmalı" mesajı verdi. Dilara ARSLAN

            RUSYA KARIŞTI: 360 GÖZALTI
            Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'in çağrısına uyan binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Moskova'da Putin karşıtı protesto yaptı. Çıkan olaylarla 360 kişi gözaltına alındı. Onların arasında Navalyn'in eşi Yulia da vardı.

            KANSERDE CORONA UMUDU
            İngiltere'de yapılan araştırma heyecan yarattı. Coronavirüsle mücadele eden hücrelerin, lenf kanseri hücrelerini de yok ettiği anlaşıldı. Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışma, kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu" dedi.
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            Haberler Güncel Battaniyenin içine gizlediği bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı (Güncel haberler)