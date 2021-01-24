Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'ne katıldı.

İstanbul Fırkateyni'nde yüzde 75'lik milliliğe ulaştık. Türkiye milli güvenliğini garanti etmek, dostlarını da korumak için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmaktadır.

Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA, SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız.

İçimizdeki gafillerin karalama kampanyalarına rağmen hava araçlarımız tüm dünyada takdir ediliyor. Türk SİHA'ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini değiştiriyoruz.

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Güya dostuz, NATO'da beraberiz. Kamera istiyoruz, vermiyor. Niye, "Sen Ermenistan'la savaşıyorsun." Hamdolsun bunu da kendimiz üretir hale geldik.