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    Başkan Erdoğan: Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. 'mizi de 2023'e yetiştireceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’nda, ’nin 5’inci gemisi olan (F-515) Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni’ne katıldı. Erdoğan, "mizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz, bizi bu anlamda en üst lige taşıyacaktır. Süratle bunun adımını atacağız" dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nda, 'nin 5'inci gemisi olan (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'ne katıldı.

    'nde yüzde 75'lik milliliğe ulaştık. milli güvenliğini garanti etmek, dostlarını da korumak için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmaktadır.
    Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. , SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız.
    İçimizdeki gafillerin karalama kampanyalarına rağmen hava araçlarımız tüm dünyada takdir ediliyor. Türk SİHA'ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini değiştiriyoruz.

    Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Güya dostuz, 'da beraberiz. Kamera istiyoruz, vermiyor. Niye, "Sen 'la savaşıyorsun." Hamdolsun bunu da kendimiz üretir hale geldik.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. İstanbul Fırkateyni'mizi de 2023'e yetiştireceğiz