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    • 19.01.2021 18:28
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    Başkanı 'den Millî Savunma Bakanı ’a: Sayın Bakan'ım hoş geldiniz

    Millî Savunma Bakanı , Başkanı ile bir araya geldi. görüşme öncesinde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı “Sayın Bakan'ım hoş geldiniz.” sözleriyle karşıladı.

    takvim.com.tr

    Irak'a çıkarma yapan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyet, Erbil'deki görüşmelerini sürdürüyor.

    Başbakanlık ziyareti sonrasında, Başkanlık binasına geçen Bakan Akar'ı IKBY Başkanı Neçirvan Barzani "Sayın Bakan'ım hoş geldiniz." ifadesiyle kapıda karşıladı. Baş başa görüşen Bakan Akar ve Barzani, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

    Görüşme öncesinde Bakan Akar görüşmelerin bölge, Irak ve Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

    Barzani de Bakan Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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    Haberler Güncel IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a: Sayın Bakan'ım hoş geldiniz