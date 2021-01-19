Başbakanlık ziyareti sonrasında, Başkanlık binasına geçen Bakan Akar'ı IKBY Başkanı Neçirvan Barzani "Sayın Bakan'ım hoş geldiniz." ifadesiyle kapıda karşıladı. Baş başa görüşen Bakan Akar ve Barzani, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.