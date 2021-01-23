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    • 23.01.2021 10:38
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    Son dakika: Eren Operasyonları ve ’den sonra n’da da başlatıldı

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ", Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve timlerinden oluşan 1040 personelin görev aldığı 'Eren-3 ' Operasyonu başlatıldı." açıklamasında bulundu.



    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

    İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 " Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan (1.040) personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.



    Kamuoyuna saygıyla duyurulur



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