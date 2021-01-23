Larry King kimdir? Ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti! Larry King biyografisi...

Larry King kimdir? Uzun yıllar boyunca CNN isimli kanalda sunuculuk yapan ve birçok tarihi programa damgasını vuran ünlü sunucu Larry King, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. King yıllar boyunca Larry King Live isimli programı sunmuş ve yaptığı röportajlarla ünlenmişti.
LARRY KİNG ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.
King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
LARRY KİNG KİMDİR?
Larry King, 1985 yılından 2010 yılına kadar CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunmaktaydı. King 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucu kişilerle gerçekleştirdiği röportajlarıyla, ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmekteydi.
Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazandı. Larry King 2010 yılında CNN'den ayrılmıştı. Mayıs 2013'ten itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktaydı.