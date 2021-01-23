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    'de korkutan yangın! 3 araç küle döndü

    Son dakika haberi... 'de tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın bitişikte bulunan bir ayakkabı mağazasına da sıçradı. Fabrika bahçesinde biri kamyonet, ikisi lüks toplam 3 otomobil yanarak küle dönerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    AA
    İstanbul Arnavutköy'de yangın! 3 araç küle döndü

    , üzerinde bulunan ayakkabı malzemeleri üreten fabrikanın bahçesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Bahçede bulunan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler yanmaya başladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

    Fabrika bahçesindeki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi fabrikanın çevresinden bulunan binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında bahçede bulunan biri kamyonet ikisi lüks otomobil olmak üzere 3 araç tamamen yandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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    Haberler Güncel İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! 3 araç küle döndü