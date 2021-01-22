Son günlerde vaka sayılarının giderek düşmesi ve aşılamaların başlaması kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği sorusunu akıllara getiriyor. Koronavirüsle mücadele için devreye alınan kısıtlama kararlarında ne zaman normalleşmeye gidileceği son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere hafta içi akşam 21.00 sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasak hangi illerde kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konu hakkında son gelişmeler...
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Geçen hafta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.
YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI GEÇEN HAFTA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında geçen hafta bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.